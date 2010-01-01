Лежачие полицейские (ИДН)

ИДН 300

Являются бюджетным вариантом искусственных дорожных неровностей, что обеспечивается уменьшенной шириной изделия по сравнению с более габаритными ИДН. Подобные ТСОДД используются для обустройства паркингов, разнообразных прилегающих территорий, дворов, то есть тех участков дороги, где нет необходимости использовать продукцию, соответствующую ГОСТу.

ИДН-500

Ширина таких искусственных неровностей равняется 500 мм, а высота 58 мм. Подобные ТСОДД изготавливаются согласно требованиям ГОСТ Р52602-2006 от 01.01.2008г. и ГОСТ 32964-2014 от 01.02.2016г. Они оснащаются светоотражающей пленкой, что повышает их видимость в темное время суток. Материалом для изготовления данных изделий выступает высокопрочная и надежная резина. Отверстия в таких ТСОДД в обязательном порядке армируются специальными металлическими дисками, благодаря чему данные ИДН защищены от «вырывания» с места их установки.

ИДН 900 Искусственные дорожные неровности шириной 900 мм и высотой 58 мм, соответствующие ГОСТ Р52602-2006 и ГОСТ 32964-2014, обеспечивают безопасность дорожного движения благодаря своим характеристикам: Оснащены светоотражающей пленкой, повышающей видимость в темное время суток. Изготовлены из высокопрочной резины, гарантирующей долгий срок службы.

Отверстия для крепления усилены металлическими дисками, предотвращающими "вырывание" ИДН с места установки. Произведены в соответствии с требованиями ГОСТ Р52602-2006 от 01.01.2008 г. и ГОСТ 32964-2014 от 01.02.2016 г., что гарантирует их качество и безопасность. ИДН 900 - это эффективное решение для ограничения скорости и повышения безопасности на дорогах.

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Виды ИДН (искуственной дорожной неровности) Лежачий полицейский "ИДН 300" Лежачий полицейский "ИДН 500" Лежачий полицейский "ИДН 900" Лежачий полицейский "ИДН 1100" Лежащий полицейский обладает демонтируемой структурой, состоящей из концевых и рабочих элементов. Количество последних зависит от ширины дороги, где устанавливаются препятствия. Кроме того, ложбина искусственной несовершенности располагается перпендикулярно направлению движения автотранспорта, не предоставляя им возможности объехать ее. ГОСТ определяет допустимый отступ от края дорожного полотна до начала этой искусственной неровности, который не должен превышать 0,2 м. Перед данным препятствием следует устанавливать знак "Ограничение максимальной скорости" для указания максимальной допустимой скорости автомобилей на данном участке дороги. Для обеспечения долгой эксплуатации лежачих полицейских ИДН от КБЭКСПЕРТ, используются высококачественные материалы. Изделия изготавливаются из прочной, износостойкой резины, устойчивой к повреждениям, воздействию погоды и дорожных реагентов. Этот материал дополнительно обладает высокой стойкостью к деформации под влиянием внешних факторов.

Детали лежачих полицейских ИДН имеют специальный замок типа шип-паз, который надежно удерживает части конструкции. Это обеспечивает прочное соединение и защиту от разрыва.

Технологические отверстия ИДН армированы специальными металлическими дисками, которые покрыты гальваническим материалом. Благодаря такой конструкции на ИДН обеспечено прочное соединение с дорожным полотном и исключается его разрыв.

Для повышения прочности лежачих полицейских ИДН тело изделия армировано металлокордом. Благодаря этому, обеспечивается устойчивость к деформациям и продлевается срок эксплуатации.

На поверхности изделия располагаются световозвращающие элементы, которые делают их заметными даже в плохих условиях видимости. Эти элементы изготавливаются из светоотражающей пленки высокого качества и закрепляются на ИДН специальным клеем. Они также находятся в специальных углублениях, что исключает возможность их смещения.

Резиновые лежачие полицейские ИДН отличаются демократичной ценой, что делает их доступными для широкого круга потребителей. Монтаж ИДН Плюсы монтажа ИДН нашей бригадой: Мы предоставляем бесплатный расчет стоимости монтажа, который будет индивидуально подходить к вашему объекту в день обращения. Комплексное обустройство зоны монтажа ИДН, включая установку информационных знаков и сигнальной разметки на соответствующий стандарт ГОСТ Р 52289. Монтаж выполняется высококвалифицированной бригадой.